 ‘Savaşım sürecek’ – Fotomaç – 09 Ocak 2017
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    09 Ocak 2017, Pazartesi
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    ‘Savaşım sürecek’

    ‘Savaşım sürecek’

    Fenerbahçe ile anılmasına rağmen PSG'de kalacağını açıklayan Fransız futbolcu Hatem , takımındaki sıkıntıları aşmaya başladığını söyledi.

    "Savaşım sonuna kadar sürecek. 2017'nin 2016'ya göre daha iyi geçeceğini düşünüyorum" diyen orta saha oyuncusu "Şu an her şeye çok pozitif bakıyorum. Kendime ve geleceğime güveniyorum. Umarım burada uzun yıllar kalırım" ifadesini kullandı.
    1. 09 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:20
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