‘Savaşım sürecek’
Fenerbahçe ile anılmasına rağmen PSG'de kalacağını açıklayan Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa, takımındaki sıkıntıları aşmaya başladığını söyledi.
"Savaşım sonuna kadar sürecek. 2017'nin 2016'ya göre daha iyi geçeceğini düşünüyorum" diyen orta saha oyuncusu "Şu an her şeye çok pozitif bakıyorum. Kendime ve geleceğime güveniyorum. Umarım burada uzun yıllar kalırım" ifadesini kullandı.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
1907 seni tanımak istiyorum yiğidim ara beni
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
fanasis kardeş madem galatasaraylısın niye sürekli Fener haberlerinde dolaşıp kötü yorumlar yapıyorsun. Ne sıkıntın var söyle halledelim
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
kanarya yorumlara bakıyorum da birçok kişide bir sevinç bir mutluluk var.Lütfen sakatlanan oyuncunun önce insan olduğunu unutmayalım.
‘Savaşım sürecek’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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