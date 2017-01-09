‘Savaşım sürecek’

Fenerbahçe ile anılmasına rağmen PSG'de kalacağını açıklayan Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa, takımındaki sıkıntıları aşmaya başladığını söyledi.

"Savaşım sonuna kadar sürecek. 2017'nin 2016'ya göre daha iyi geçeceğini düşünüyorum" diyen orta saha oyuncusu "Şu an her şeye çok pozitif bakıyorum. Kendime ve geleceğime güveniyorum. Umarım burada uzun yıllar kalırım" ifadesini kullandı.