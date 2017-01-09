 Salih: Ya yurt dışı ya hiç – Fotomaç – 09 Ocak 2017
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    09 Ocak 2017, Pazartesi
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    Salih: Ya yurt dışı ya hiç

    Salih: Ya yurt dışı ya hiç
    Fenerbahçe'de lig maçlarında süre bulamayan , çok talibi olmasına rağmen takımda kalmak istiyor. Tek istisnası var; yurt dışı. İtalya Ligi'nden teklif beklediğini, onun dışında Anadolu'da bir takımda oynamak istemediğini söyleyen Salih, Fenerbahçe'de kalarak forma savaşı vereceğini yönetime iletti.
    1. 09 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:22
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