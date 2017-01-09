Salih: Ya yurt dışı ya hiç
Fenerbahçe'de lig maçlarında süre bulamayan Salih Uçan, çok talibi olmasına rağmen takımda kalmak istiyor. Tek istisnası var; yurt dışı. İtalya Ligi'nden teklif beklediğini, onun dışında Anadolu'da bir takımda oynamak istemediğini söyleyen Salih, Fenerbahçe'de kalarak forma savaşı vereceğini yönetime iletti.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
1907 seni tanımak istiyorum yiğidim ara beni
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
fanasis kardeş madem galatasaraylısın niye sürekli Fener haberlerinde dolaşıp kötü yorumlar yapıyorsun. Ne sıkıntın var söyle halledelim
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
kanarya yorumlara bakıyorum da birçok kişide bir sevinç bir mutluluk var.Lütfen sakatlanan oyuncunun önce insan olduğunu unutmayalım.
Salih: Ya yurt dışı ya hiç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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