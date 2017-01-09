RvP, böylesini ilk kez gördü
VAN Persie, Antalya'da çok iyi bir ortamda çalıştıklarını belirterek, "Fenerbahçe'ye geldiğimden beri ilk kez bu kadar iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Çalıştığımızı hissediyoruz. Advocaat bize hayat verdi" dedi. Sarı-lacivertli takımda ağır idman temposuna rağmen kimsenin bundan şikayetçi olmadığını vurgulandı.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
1907 seni tanımak istiyorum yiğidim ara beni
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
fanasis kardeş madem galatasaraylısın niye sürekli Fener haberlerinde dolaşıp kötü yorumlar yapıyorsun. Ne sıkıntın var söyle halledelim
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
kanarya yorumlara bakıyorum da birçok kişide bir sevinç bir mutluluk var.Lütfen sakatlanan oyuncunun önce insan olduğunu unutmayalım.
RvP, böylesini ilk kez gördü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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