 RvP, böylesini ilk kez gördü – Fotomaç – 09 Ocak 2017
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    09 Ocak 2017, Pazartesi
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    RvP, böylesini ilk kez gördü

    RvP, böylesini ilk kez gördü
    , Antalya'da çok iyi bir ortamda çalıştıklarını belirterek, "Fenerbahçe'ye geldiğimden beri ilk kez bu kadar iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Çalıştığımızı hissediyoruz. Advocaat bize hayat verdi" dedi. Sarı-lacivertli takımda ağır idman temposuna rağmen kimsenin bundan şikayetçi olmadığını vurgulandı.
    1. 09 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:24
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