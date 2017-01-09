 Moussa’nın aklı İstanbul’da – Fotomaç – 09 Ocak 2017
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    09 Ocak 2017, Pazartesi
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    Moussa’nın aklı İstanbul’da

    Moussa’nın aklı İstanbul’da
    Afrika Kupası için Senegal Milli Takımı kampında olan , en az iki maçı kaçıracak. Senegal grup aşamasını geçerse, Sow bir maç daha yok demektir. Tecrübeli golcü, ülkesi için savaş vereceğini ancak aklının İstanbul'da kalacağını belirterek, "İnşallah Fenerbahçe ben yokken tüm maçlarını kazanır" dedi.
    1. 09 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:23
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