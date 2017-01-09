Moussa’nın aklı İstanbul’da
Afrika Kupası için Senegal Milli Takımı kampında olan Moussa Sow, en az iki maçı kaçıracak. Senegal grup aşamasını geçerse, Sow bir maç daha yok demektir. Tecrübeli golcü, ülkesi için savaş vereceğini ancak aklının İstanbul'da kalacağını belirterek, "İnşallah Fenerbahçe ben yokken tüm maçlarını kazanır" dedi.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
1907 seni tanımak istiyorum yiğidim ara beni
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
fanasis kardeş madem galatasaraylısın niye sürekli Fener haberlerinde dolaşıp kötü yorumlar yapıyorsun. Ne sıkıntın var söyle halledelim
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
kanarya yorumlara bakıyorum da birçok kişide bir sevinç bir mutluluk var.Lütfen sakatlanan oyuncunun önce insan olduğunu unutmayalım.
Moussa’nın aklı İstanbul’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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