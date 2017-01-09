Gollü prova
F.Bahçe, TFF 1. Lig temsilcisi karşısında coştu. Fernandao’nun hat-trick yaptığı maçta diğer goller yeni transfer Karavayev ve Salih Uçan’dan geldi. Horoz’un tek sayısını penaltıdan Moritz attı
Devre arası kampı için bulunduğu Antalya'da hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Denizlispor'u 5-1 yendi. 6. dakikada F.Bahçe öne geçti. Volkan, solunda müsait pozisyonda bulunan Fernandao'ya topu attı ve Brezilyalı meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı: 1-0. 18. dakikada Alper'in şutunda top kaleci Asil Kaan'dan sekti. Fernandao tamamlayarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.
KARAVAYEV SAHNEDE
43. dakikada F.Bahçe yeni transferi Karavayev'le farkı 3'e çıkardı: 3-0. 53'te Karavayev ortaladı Salih, düzgün bir vuruşla 4. golü attı: 4-0. 64. dakikada Denizli penaltı vuruşu kazandı. Penaltıyı 65. dakikada Moritz gole çevirdi: 4-1. 83'te Lens'in sağdan kullandığı köşe atışında Fernandao kafayla kendisinin 3., takımının 5. golünü atıp skoru belirledi: 5-1.
VOLKAN ŞEN'İN ŞANSSIZLIĞI!
Maçta sakatlanan Volkan Şen, sahayı sedyeyle terk etti. 34. dakikada yaşanan bir ikili mücadelede yerde kalan Volkan'a ilk müdahale saha içinde yapıldı. Milli sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı ve 37. dakikada yerini Karavayev'e bıraktı. MR'ı çekilecek olan milli futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.
KARAVAYEV DÖKTÜRDÜ
Fenerbahçe'nin yeni transferi Karavayev, ilk kez sarı-lacivertli formayı giydiği maçta başarılı bir performans ortaya koyarak birer gol ve asiste imza attı. Maça yedek başlayan Karavaev, maçın 37. dakikasında sakatlanan Volkan Şen'in yerine oyuna dahil oldu. Öte yandan Karavayev'in forma numarası da belli oldu. Ukraynalı futbolcu, "11" numaralı formayı terletecek.
KARAVAYEV SAHNEDE
43. dakikada F.Bahçe yeni transferi Karavayev'le farkı 3'e çıkardı: 3-0. 53'te Karavayev ortaladı Salih, düzgün bir vuruşla 4. golü attı: 4-0. 64. dakikada Denizli penaltı vuruşu kazandı. Penaltıyı 65. dakikada Moritz gole çevirdi: 4-1. 83'te Lens'in sağdan kullandığı köşe atışında Fernandao kafayla kendisinin 3., takımının 5. golünü atıp skoru belirledi: 5-1.
VOLKAN ŞEN'İN ŞANSSIZLIĞI!
Maçta sakatlanan Volkan Şen, sahayı sedyeyle terk etti. 34. dakikada yaşanan bir ikili mücadelede yerde kalan Volkan'a ilk müdahale saha içinde yapıldı. Milli sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı ve 37. dakikada yerini Karavayev'e bıraktı. MR'ı çekilecek olan milli futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.
KARAVAYEV DÖKTÜRDÜ
Fenerbahçe'nin yeni transferi Karavayev, ilk kez sarı-lacivertli formayı giydiği maçta başarılı bir performans ortaya koyarak birer gol ve asiste imza attı. Maça yedek başlayan Karavaev, maçın 37. dakikasında sakatlanan Volkan Şen'in yerine oyuna dahil oldu. Öte yandan Karavayev'in forma numarası da belli oldu. Ukraynalı futbolcu, "11" numaralı formayı terletecek.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:59
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
1907 seni tanımak istiyorum yiğidim ara beni
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
fanasis kardeş madem galatasaraylısın niye sürekli Fener haberlerinde dolaşıp kötü yorumlar yapıyorsun. Ne sıkıntın var söyle halledelim
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
kanarya yorumlara bakıyorum da birçok kişide bir sevinç bir mutluluk var.Lütfen sakatlanan oyuncunun önce insan olduğunu unutmayalım.
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