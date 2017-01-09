Fenerbahçe'ye kötü haber
Denizlispor ile oynanan hazırlık maçının 33. dakikasında sakatlanan Volkan Şen'in sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi. Volkan Şen 3 ile 4 hafta arasında sahalardan uzak kalacak.
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe'ye Volkan Şen'den kötü haber geldi. Denizlispor ile oynanan hazırlık maçının 33. dakikasında sakatlanan ve sahayı sedyeyle terk eden Volkan Şen'in çekilen MR'ında sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi.
Tedavisine başlanan başarılı orta saha oyuncusu 3 ile 4 hafta arasında sahalardan uzak kalacak.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:54
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Toplam 2
Yorum
Bence Bence göndermeyin Berki iyi Oynar eski hale döner Üste Bunlar Onun 2 mIlyon € Luk Ücretini Nasil ödeyecekler ?
- Derbi Fener’in
Toplam 1
Yorum
tolga dixonla alakası yok son topta saolsun hakem yapılan faolu vermeyince fener yendi aferim böyle devam tbl
- Jackson harekatı
Toplam 2
Yorum
Bence Bence 3 Milyon € Bonsverisli iyi Forvet Bulunur Fener 3.4 Fernandao Aldi Bence Sadece Kiralik Bedeli olarak Verilmez
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