 Fenerbahçe'ye kötü haber – Fotomaç – 09 Ocak 2017
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    09 Ocak 2017, Pazartesi
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    Fenerbahçe'ye kötü haber

    Fenerbahçe'ye kötü haber

    Denizlispor ile oynanan hazırlık maçının 33. dakikasında sakatlanan Volkan Şen'in sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi. Volkan Şen 3 ile 4 hafta arasında sahalardan uzak kalacak.

    Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe'ye Volkan Şen'den kötü haber geldi. Denizlispor ile oynanan hazırlık maçının 33. dakikasında sakatlanan ve sahayı sedyeyle terk eden Volkan Şen'in çekilen MR'ında sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi.

    Tedavisine başlanan başarılı orta saha oyuncusu 3 ile 4 hafta arasında sahalardan uzak kalacak.

    1. 09 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:54
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