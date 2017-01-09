 Emeklilik bilmecesi – Fotomaç – 09 Ocak 2017
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    09 Ocak 2017, Pazartesi
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    Emeklilik bilmecesi

    Emeklilik bilmecesi

    Feyenoord'da başarılı bir sezon geçiren eski Fenerbahçeli Kuyt, emekliliği hakkında konuştu.

    36 yaşındaki yıldız, gelecek sezon futbola devam edip etmeyeceğiyle ilgili, "Buraya uzun yıllar oynamak için geldim. Seneye ne olacağını ben de bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz" dedi. Kuyt'ın bu sezon 23 maçta 9 gol, 5 asisti var.
    1. 09 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:20
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