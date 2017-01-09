Çok iş düşecek
Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, bu sezon üstünde farklı bir sorumluluk olduğunu, hiç çalışmadığını kadar çalıştığını söyledi
Volkan Demirel, futbol kariyerine bakıldığında bu sezonun kendisi için çok farklı olduğunu söyledi. Ağır bir sorumluluğun altında bulunduğunu ifade eden sarı-lacivertlilerin kaptanı, "Çünkü zor koşullardan geçiyoruz ve takımın kaptanı ve kalecisi olarak bana düşen görev ağır" dedi.
İLK DÖRT MAÇ ÖNEMLİ
Volkan, her zamankinden çok çalıştığını vurgularken, "Şampiyonluğu çok istiyoruz. Herkes bu bilinçle sorumluluklarını yerine getirmeye çalışıyor. Önümüze kısa vadeli bir hedef koyduk. İkinci yarının ilk 4 maçını (Adana, Başakşehir, Kayseri, Bursa) kesinlikle kazanacağız. Bunu başarırsak zirveyle fark kapanır" açıklamasını yaptı.
Emre BOL
İLK DÖRT MAÇ ÖNEMLİ
Volkan, her zamankinden çok çalıştığını vurgularken, "Şampiyonluğu çok istiyoruz. Herkes bu bilinçle sorumluluklarını yerine getirmeye çalışıyor. Önümüze kısa vadeli bir hedef koyduk. İkinci yarının ilk 4 maçını (Adana, Başakşehir, Kayseri, Bursa) kesinlikle kazanacağız. Bunu başarırsak zirveyle fark kapanır" açıklamasını yaptı.
Emre BOL
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
1907 seni tanımak istiyorum yiğidim ara beni
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
fanasis kardeş madem galatasaraylısın niye sürekli Fener haberlerinde dolaşıp kötü yorumlar yapıyorsun. Ne sıkıntın var söyle halledelim
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
kanarya yorumlara bakıyorum da birçok kişide bir sevinç bir mutluluk var.Lütfen sakatlanan oyuncunun önce insan olduğunu unutmayalım.
Çok iş düşecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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