 Çok iş düşecek – Fotomaç – 09 Ocak 2017
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    09 Ocak 2017, Pazartesi
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    Çok iş düşecek

    Çok iş düşecek

    Fenerbahçe kaptanı , bu sezon üstünde farklı bir sorumluluk olduğunu, hiç çalışmadığını kadar çalıştığını söyledi

    , futbol kariyerine bakıldığında bu sezonun kendisi için çok farklı olduğunu söyledi. Ağır bir sorumluluğun altında bulunduğunu ifade eden sarı-lacivertlilerin kaptanı, "Çünkü zor koşullardan geçiyoruz ve takımın kaptanı ve kalecisi olarak bana düşen görev ağır" dedi.

    İLK DÖRT MAÇ ÖNEMLİ
    Volkan, her zamankinden çok çalıştığını vurgularken, "Şampiyonluğu çok istiyoruz. Herkes bu bilinçle sorumluluklarını yerine getirmeye çalışıyor. Önümüze kısa vadeli bir hedef koyduk. İkinci yarının ilk 4 maçını (Adana, Başakşehir, Kayseri, Bursa) kesinlikle kazanacağız. Bunu başarırsak zirveyle fark kapanır" açıklamasını yaptı.

    Emre BOL
    1. 09 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:28
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