Celtic’in Hasan Ali ısrarı
İskoç kulübü, F.Bahçe ile kontratı sezon sonunda biten milli futbolcu için menajeriyle görüşmelere başladı
Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım tehlikesi! Celtic, başarılı sol beke kafayı fena taktı. İskoç ekibinin, Hasan Ali'nin menajeriyle masaya oturduğu iddia edildi. Scottish Sunday Express'te çıkan haberde, 27 yaşındaki futbolcunun kontratında son sezonuna girdiği için devre arasında başka bir takımla resmi görüşme yapma hakkı bulunduğu hatırlatıldı.
İskoç basınında daha önce çıkan haberde, Celtic'in milli futbolcuya yıllık 1.6 milyon sterlin'den 3 yıllık teklifin yanı sıra 1 milyon sterlin de imza parası önerdiği vurgulanmıştı. Hasan Ali, iddialar karşısında şimdilik susmayı tercih ediyor.
İskoç basınında daha önce çıkan haberde, Celtic'in milli futbolcuya yıllık 1.6 milyon sterlin'den 3 yıllık teklifin yanı sıra 1 milyon sterlin de imza parası önerdiği vurgulanmıştı. Hasan Ali, iddialar karşısında şimdilik susmayı tercih ediyor.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
1907 seni tanımak istiyorum yiğidim ara beni
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
fanasis kardeş madem galatasaraylısın niye sürekli Fener haberlerinde dolaşıp kötü yorumlar yapıyorsun. Ne sıkıntın var söyle halledelim
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
kanarya yorumlara bakıyorum da birçok kişide bir sevinç bir mutluluk var.Lütfen sakatlanan oyuncunun önce insan olduğunu unutmayalım.
Celtic’in Hasan Ali ısrarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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