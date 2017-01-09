Celtic’in Hasan Ali ısrarı

İskoç kulübü, F.Bahçe ile kontratı sezon sonunda biten milli futbolcu için menajeriyle görüşmelere başladı

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım tehlikesi! Celtic, başarılı sol beke kafayı fena taktı. İskoç ekibinin, Hasan Ali'nin menajeriyle masaya oturduğu iddia edildi. Scottish Sunday Express'te çıkan haberde, 27 yaşındaki futbolcunun kontratında son sezonuna girdiği için devre arasında başka bir takımla resmi görüşme yapma hakkı bulunduğu hatırlatıldı.



İskoç basınında daha önce çıkan haberde, Celtic'in milli futbolcuya yıllık 1.6 milyon sterlin'den 3 yıllık teklifin yanı sıra 1 milyon sterlin de imza parası önerdiği vurgulanmıştı. Hasan Ali, iddialar karşısında şimdilik susmayı tercih ediyor.