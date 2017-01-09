 Celtic’in Hasan Ali ısrarı – Fotomaç – 09 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ocak 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Celtic’in Hasan Ali ısrarı

    Celtic’in Hasan Ali ısrarı

    İskoç kulübü, F.Bahçe ile kontratı sezon sonunda biten milli futbolcu için menajeriyle görüşmelere başladı

    Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım tehlikesi! Celtic, başarılı sol beke kafayı fena taktı. İskoç ekibinin, Hasan Ali'nin menajeriyle masaya oturduğu iddia edildi. Scottish Sunday Express'te çıkan haberde, 27 yaşındaki futbolcunun kontratında son sezonuna girdiği için devre arasında başka bir takımla resmi görüşme yapma hakkı bulunduğu hatırlatıldı.

    İskoç basınında daha önce çıkan haberde, Celtic'in milli futbolcuya yıllık 1.6 milyon sterlin'den 3 yıllık teklifin yanı sıra 1 milyon sterlin de imza parası önerdiği vurgulanmıştı. Hasan Ali, iddialar karşısında şimdilik susmayı tercih ediyor.
    1. 09 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Celtic’in Hasan Ali ısrarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.