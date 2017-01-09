Büyük taaruz
F.Bahçe, Karavayev’in ardından Ukrayna’dan iki transfer daha yapmak için bu hafta sefere çıkacak
Sarı-lacivertli ekip, bu hafta transferde hareketli günler geçirecek. Advocaat'ın, Mehmet Ekici'nin yanı sıra orta sahaya bir takviye daha istemesi, ayrıca sol kanat için de talepte bulunması üzerine bu hafta Ukrayna'ya sefer düzenleme kararı alındı.
Hedeflerden biri Dinamo Kiev'in orta sahadaki yeteneği Sergiy Sydorchuk. 25 yaşındaki Sydorchuk'u kiralamayı planlayan Fenerbahçe, bir süredir yakından ilgilendiği Shakhtar Donestk'li Taison için de temaslarda bulunulacak. Brezilyalı sol açık geçtiğimiz günlerde, Zenit'e gitmek istediğini söylese de Fenerbahçe 28 yaşındaki Taison için kiralama teklifinde bulunacak.
Hedeflerden biri Dinamo Kiev'in orta sahadaki yeteneği Sergiy Sydorchuk. 25 yaşındaki Sydorchuk'u kiralamayı planlayan Fenerbahçe, bir süredir yakından ilgilendiği Shakhtar Donestk'li Taison için de temaslarda bulunulacak. Brezilyalı sol açık geçtiğimiz günlerde, Zenit'e gitmek istediğini söylese de Fenerbahçe 28 yaşındaki Taison için kiralama teklifinde bulunacak.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:54
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
1907 seni tanımak istiyorum yiğidim ara beni
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
fanasis kardeş madem galatasaraylısın niye sürekli Fener haberlerinde dolaşıp kötü yorumlar yapıyorsun. Ne sıkıntın var söyle halledelim
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
kanarya yorumlara bakıyorum da birçok kişide bir sevinç bir mutluluk var.Lütfen sakatlanan oyuncunun önce insan olduğunu unutmayalım.
Büyük taaruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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