 Baroni’yi gönderiyorlar – Fotomaç – 09 Ocak 2017
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    09 Ocak 2017, Pazartesi
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    Baroni’yi gönderiyorlar

    Baroni’yi gönderiyorlar
    Corinthians'ta forma giyen Cristian Baroni, Brezilya ekibinden ayrılmak üzere. Kadrodaki futbolcu sayısını 30'a indirmeyi düşünen Corinthians'ın gönderilecekler listesine 33 yaşındaki oyuncuyu da eklediği bildirildi. Baroni'nin sözleşmesi sezon sonu bitecek.
    1. 09 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:18
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