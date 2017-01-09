 Alper: Kalede bile oynarım! – Fotomaç – 09 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ocak 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Alper: Kalede bile oynarım!

    Alper: Kalede bile oynarım!

    Sarı-lacivertli ekipte Mehmet Ekici'nin transferi sonrasında kulübeye gitmesi en muhtemel isim olan , kendisine güveniyor...

    Advocaat'ın içindeki cevheri keşfettiğini ve kendisine güvendiğini belirten Alper, "Diego transfer edildiğinde bile takımda kendime yer buldum, sol kanatta oynadım. Mehmet'in gelişi de beni engellemez. Gerekirse kaleye geçerim, yine oynarım" diye konuştu.
    1. 09 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Alper: Kalede bile oynarım! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.