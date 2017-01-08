 Yılın ilk maçı bugün – Fotomaç – 08 Ocak 2017
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    08 Ocak 2017, Pazar
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    Yılın ilk maçı bugün

    Yılın ilk maçı bugün
    Fenerbahçe yeni yılın ilk ma çını bugün Denizlispor ile payacak. Antalya kampında bulunan sarı-lacivertli takımın hazırlık sınavı, saat 19.00'da Akdeniz Üniversitesi Sta'nda oynanacak. Mücadele FB TV'den naklen yayınlanacak. Kampı 2 hazırlık karşılaşması ile tamamlayacak olan Fenerbahçe, 2. maçını da 11 Ocak'ta Sırbistan ekibi Partizan ile yine aynı statta yapacak.
    1. 08 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:12
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