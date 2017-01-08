Yılın ilk maçı bugün

Fenerbahçe yeni yılın ilk ma çını bugün Denizlispor ile payacak. Antalya kampında bulunan sarı-lacivertli takımın hazırlık sınavı, saat 19.00'da Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda oynanacak. Mücadele FB TV'den naklen yayınlanacak. Kampı 2 hazırlık karşılaşması ile tamamlayacak olan Fenerbahçe, 2. maçını da 11 Ocak'ta Sırbistan ekibi Partizan ile yine aynı statta yapacak.