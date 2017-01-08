 PAOK’tan Stoch paylaşımı – Fotomaç – 08 Ocak 2017
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    08 Ocak 2017, Pazar
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    PAOK’tan paylaşımı

    PAOK’tan Stoch paylaşımı

    Garry Rodrigues'i G.Saray'a veren Yunanistan ekibi PAOK, F.Bahçe'de gönderilecekler listesinde bulunan ile ilgileniyordu.

    Dün ilginç bir gelişme yaşandı. PAOK Başkanı İvan Savvides'in oğlu Yorgo, 'un PAOK forması giyerken Schalke'ye attığı golün fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Bu paylaşım 'transfer bitmek üzere' yorumlarına neden oldu. Öte yandan Alanyaspor'un da Slovak futbolcu ile ilgilendiği kaydedildi. Takımın Antalya'da olmasını fırsat bile Alanyalı idarecilerin F.Bahçe yöneticilerle kiralama şartlarını görüştüğü ifade edildi.
    1. 08 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:51
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