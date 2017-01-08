 Ozan’ın ilk 11 savaşı – Fotomaç – 08 Ocak 2017
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    08 Ocak 2017, Pazar
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    Ozan’ın ilk 11 savaşı

    Ozan’ın ilk 11 savaşı
    Sakatlık geçirdikten sonra yedeğe düşen 'ın ikinci yarıdaki hedefi yeniden 11'e dönmek... Genç futbolcu, kampta Mehmet Topal, Alper ve Josef ile kıyasıya bir yarış içinde... En büyük artısı enerjisi olan Ozan, idmanlardaki hırsıyla öne çıkıyor.
    1. 08 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:57
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