''Merkezi kullan''
İlk yarıda kanat akınları ile sonuca giden Hollandalı hoca, takıma yeni taktikler öğretiyor ‘Merkez sistemi’nde Lens ve Karavayev topla içeri kat edip, rakipleri şaşırtacak.
Süper Lig'in ilk yarısında daha çok kanat akınları ile sonuca giden Fenerbahçe, ikinci yarıda farklı sistemlerle de sahada olacak. Antalya kampında bu yöndeki çalışmalara ağırlık veren teknik direktör Dick Advocaat'ın yeni oyun planı ise belli oldu: Merkez sistemi. Hollandalı çalıştırıcının, oyuncularla yaptığı toplantılarda, "Süper Lig'de bizim en üstün yanımız kanatlarımız. Ancak rakiplerimiz kanatları iyi kapatınca bizi etkisiz hale getiriyorlar. Bu nedenle artık merkez sistemine geçeceğiz" dediği öğrenildi.
VERKAÇLARLA ETKİLİ OLUN
Yeni sistemde kanatlarla birlikte merkez yani 'sahanın orta bölgesi' ataklarda daha fazla kullanılacak. İlk taktik provalar önceki gün ve dün gerçekleştirilen antrenmanlarda yapıldı. İki kanat oyuncusu Jeremain Lens ile yeni transfer Oleksandr Karavayev buluştukları toplarla sürekli içeri doğru kat ederek oynadılar. İki futbolcu, forvetler ve orta saha oyuncuları ile yaptıkları verkaçlarla etkili olmaya çalıştılar.
3 MAÇTA 9 PUAN İŞİMİZİ KOLAYLAR
Advocaat, ligin ikinci yarısında oynayacakları ilk üç maç için 9 puan hedefi koydu. Kadıköy'deki Adanaspor ve Başakşehir maçları ile deplasmandaki Kayserispor karşılaşmalarının önemine vurgu yapan tecrübeli çalıştırıcının, "Üç maçta alacağımız dokuz puan bizi çok farklı yerlere götürür, işimizi kolaylaştırır" dediği belirtildi.
DİCK'İN 'ACIMASI' YOK
Sarı-lacivertliler kampın ikinci gününü çift antrenmanla tamamladı. Sabah kondisyon testinden geçen futbolcular, akşam taktik ağırlıklı bir çalışma daha gerçekleştirdi. Oyuncuların yoruldukları gözlenirken, kimseden çıt çıkmadı. Yeni transferlerle birlikte ikinci yarıda forma savaşının daha da kızışması, bunun ise takıma olumlu yansıması bekleniyor.
EMRE BOL
- 08 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:42
- ''Lig şampiyonluğu UEFA'dan daha önemli''
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 beyler senol hoca dogru söylüyor diyelim ki BJK UEFA kupasini aldi tamam manevi deyeri tartisilmaz ama madi deyerine gelince 5 mil.euro BJK hanesine gelir yazar ama onun yüzünden sampiyonluk giderse 35 mil.euroluk gelirden oluruz matamatigi azcik olan sararin yaklasik 30 mil.euro oldugunu anlar bence e beyler bizimde borc girtlaga kadar olduguna göre yapmamiz gereken ilk is cok gelir etmek UEFA kazanmak deyil ben hocayla ayni fikirdeyim sen kulübü kazancli yönetirsen enin de sonunda ilaki bir kupada kazanirsin avrupada ha bu 5 senede olur belki 10 sene sonrada orasi kismet artik hayirlisi diyelim biz TÜRK milleti olarak kisa dönemli basarilara alismis bir Milletiz ne yazik ki.
- Riekerink ile yollar ayrılıyor
Toplam 28
Yorum
Yasama Bence de Yılmaz Vural en güzel seçim olur. Onlarca kez söyledim, dilime tüy bitti. Ama futboldan anlayan yönetici yok ki.
- Galatasaraylı yönetici 2 oyuncunun ismini verdi
Toplam 14
Yorum
cem ahmet çalık a 4 mily. vereceğine hugo ya 6 mily. ver. hiç olmazsa oyun olarak geri dönüş olursun. ama ahmet çalık tam bir tarık çamdal vakası olur. fener bjk de defans rıyor. adamlar apmıydı da gitti sktel i aldı. rodolfo yu mıtrovıöç ı aldı. kimse görmedi mi ahmet çalık ı
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