 ‘Mehmet Ekici tamamdır’ – Fotomaç – 08 Ocak 2017
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    08 Ocak 2017, Pazar
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    tamamdır’

    ‘Mehmet Ekici tamamdır’

    F.Bahçeli yöneticiler, “Aatıf takasta sorun çıkarıyor ama ‘evet’ diyecek. Bu iş artık kesin bitti” şeklinde açıklama yaptılar.

    F.Bahçeliler 'nin, Trabzonsporlular ise Aatıf'ın takımlarına katılması dört gözle bekliyorlar. Kulüpler iki oyuncunun takası konusunda kesin anlaşmaya vardı. Tek sorun sarılacivertlilerin kampına katılmasına izin verilmeyen Aatif'in naz yapması. Ancak Faslı oyuncunun "evet" demekten başka çaresi yok. Aksi halde Emenike ve Van der Wiel'le birlikte Dereağzı'nda idman yapacak. Bu açıklama F.Bahçe cephesinden geldi. Sarı- lacivertli yöneticiler, "Aatif sorun çıkarıyor ama 'evet' diyecek. Bu iş artık kesin bitti" açıklaması yaptılar.
    1. 08 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:54
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