Karavayev süper başladı

Fenerbahçe devre arası hazırlık maçında Denizlispor'u 5-1 mağlup etti. Maçta Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 6, 18 ve 83. dakikalarda Fernandao, 48'de Karavaiev, 53'te Salih kaydetti. Denizlispor'un tek s ise 63'te Andre Moritz'den geldi.



VOLKAN ŞEN SAKATLANDI

Fenerbahçeli futbolcu Volkan Şen, sakatlandı ve sahayı sedyeyle terketti. Maçın 34. dakikasında arka adalesinde sakatlanarak yerde kalan Volkan Şen'e ilk müdahale saha içinde yapıldı. Milli futbolcu ayağa kalkamayınca sahayı sedyeyle terketmek zorunda kaldı ve 37. dakikada yerine Oleksandr Karavaev'e bıraktı



KARAVAEV GOLLE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Oleksandr Karavaev, ilk kez Sarı-Lacivertli formayı giydiği maçta golle tanıştı. Maça yedeklerde başlayan Karavaev, karşılaşmanın 37. dakikasında sakatlanan Volkan Şen'in yerine oyuna dahil oldu.



VAN PERSİE KADRODA YOK

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie, özel maçta kadroya dahil edilmedi. Kampta çalışmalarını hazır olmak için takımdan ayrı özel program dahilinde sürdüren Hollandalı futbolcu, Denizlispor maçında oynamadı.