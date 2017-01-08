Karavayev süper başladı
Fenerbahçe, Antalya kampında yaptığı ilk hazırlık maçında güç gösterisi yaptı: 5-1. Fernandao'nun 'hat-trick'le yıldızlaştığı maçta yeni transfer de Oleksandr Karavayev 1 gol 1 asist yaparak göz doldurdu.
Fenerbahçe devre arası hazırlık maçında Denizlispor'u 5-1 mağlup etti. Maçta Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 6, 18 ve 83. dakikalarda Fernandao, 48'de Karavaiev, 53'te Salih kaydetti. Denizlispor'un tek s ise 63'te Andre Moritz'den geldi.
VOLKAN ŞEN SAKATLANDI
Fenerbahçeli futbolcu Volkan Şen, sakatlandı ve sahayı sedyeyle terketti. Maçın 34. dakikasında arka adalesinde sakatlanarak yerde kalan Volkan Şen'e ilk müdahale saha içinde yapıldı. Milli futbolcu ayağa kalkamayınca sahayı sedyeyle terketmek zorunda kaldı ve 37. dakikada yerine Oleksandr Karavaev'e bıraktı
KARAVAEV GOLLE BAŞLADI
Fenerbahçe'nin yeni transferi Oleksandr Karavaev, ilk kez Sarı-Lacivertli formayı giydiği maçta golle tanıştı. Maça yedeklerde başlayan Karavaev, karşılaşmanın 37. dakikasında sakatlanan Volkan Şen'in yerine oyuna dahil oldu.
VAN PERSİE KADRODA YOK
Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie, özel maçta kadroya dahil edilmedi. Kampta çalışmalarını hazır olmak için takımdan ayrı özel program dahilinde sürdüren Hollandalı futbolcu, Denizlispor maçında oynamadı.
- 08 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:32
- Emenike'ye sürpriz talip
Toplam 6
Yorum
Ozi Ruhuna uygun oyuncu alacaksın. Kjaer, Mehmet Topal, Sow gibi.Yetenek kadar kulubün futbol ve futbolcu algısı da önemli.Yoksa elinde patlar.
- G.Saray’a hayır
Toplam 20
Yorum
Ozi Almanyada oynuyor ya beyfendi kariyerinin sonunda gelecekmiş.İki tane topa vuran kendini Pele falan sanıyor.
- Onun diğer adı: Disiplin
Toplam 5
Yorum
zeus of aphrodite Hayaller 10 numara hayatlar karavayev, miroslav stochun yerine alındı buda abbas yolcu olacak heralde stoch
Karavayev süper başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.