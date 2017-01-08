Kar yağdı erken geldi!

Brezilya’dan dönen ‘Fernandao’nun uçağı’ İstanbul’a inemeyince Antalya’ya yönlendirildi. Sambacı böylece kampa 1 gün önce katıldı

İstanbul'da ulaşımı durduran kar, Fenerbahçeli Jose Fernandao'nun kampa 1 gün önce katılmasını sağladı. İlginç olay ise şöyle gelişti... Devre arası tatilini ülkesi Brezilya'da geçiren sambacıyı, Brezilya'dan İstanbul'a getiren uçak kötü hava koşulları nedeniyle önceki gün Atatürk Havalimanı'na iniş yapamayınca kule tarafından Antalya'ya yönlendirildi ve oraya indi. Fernandao, Antalya Havalimanı'ndan doğruca takımın kamp yaptığı otele gitti. Teknik heyet tarafından 1 gün özel izin verilen ve normalde dün İstanbul'dan Antalya'ya gidecek olan Brezilyalı futbolcu böylelikle hesapta olmayan bir şekilde kampa bir gün erken katıldı ve dün sabah yapılan idmanda yer aldı.