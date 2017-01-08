 ''Sana çay yok!'' – Fotomaç – 08 Ocak 2017
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HEPSİ
    08 Ocak 2017, Pazar
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    ''Sana çay yok!''

    ''Sana çay yok!''

    Teknik direktör Dick Advocaat'ın isteği üzerine Fenerbahçe'nin Antalya'daki kampına diyetisyen getirildi.

    Şengül Tala isimli diyetisyen, oyunculara bireysel diyet uygulaması yapıyor. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeklerinde futbolcuları sıkı takibe alan Şengül Tala, elinde kalem kağıt tek tek herkesin ne yiyip ne içtiğini not ediyor. Herkese ihtiyacına göre yemek listesi belirliyor.

    İKİNCİ ÇAY YASAK
    İçilen çay ve kahveye bile karışan Şengül Tala, bir bardak çay içene "İkinciyi içme!", "Sana çay, kahve tamamen yasak" gibi uyarılarda bulunuyor. Hedef oyuncuların hem kilolarını ideal düzeyde tutmak hem de sağlıklı beslenmelerini sağlamak.
    1. 08 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:28
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