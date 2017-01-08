 Fenerbahçe'de şok sakatlık – Fotomaç – 08 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ocak 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçe'de şok sakatlık

    Fenerbahçe'de şok sakatlık

    Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu , Denizlispor ile oynanan hazırlık maçında adele sakatlığı yaşadı. Dripling sırasında kendini yere bırakan Volkan Şen oyuna devam edemedi. Arka adelesinde kopma şüphesi bulunan Volkan'ın durumu ilk kontrolden sonra belirlenecek.

    Hazırlık kampını Antalya'da geçiren Fenerbahçe, Denizlispor ile hazırlık maçında karşılaştı. Karşılaşmanın 33. dakikasında topla hareket halinde ilerlerken adelesi çeken oyuna devam edemedi. Fenerbahçe'de sakatlık geçiren Volkan Şen'in yerine yeni transfer Oleksandr Karavayev oyuna dahil oldu. Karavayev 11 numaralı forma ile sahada yerini aldı.

    1. 08 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe'de şok sakatlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.