Fenerbahçe'de şok sakatlık
Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Volkan Şen, Denizlispor ile oynanan hazırlık maçında adele sakatlığı yaşadı. Dripling sırasında kendini yere bırakan Volkan Şen oyuna devam edemedi. Arka adelesinde kopma şüphesi bulunan Volkan'ın durumu ilk kontrolden sonra belirlenecek.
- 08 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:27
- Emenike'ye sürpriz talip
Toplam 6
Yorum
Ozi Ruhuna uygun oyuncu alacaksın. Kjaer, Mehmet Topal, Sow gibi.Yetenek kadar kulubün futbol ve futbolcu algısı da önemli.Yoksa elinde patlar.
- G.Saray’a hayır
Toplam 20
Yorum
Ozi Almanyada oynuyor ya beyfendi kariyerinin sonunda gelecekmiş.İki tane topa vuran kendini Pele falan sanıyor.
- Onun diğer adı: Disiplin
Toplam 5
Yorum
zeus of aphrodite Hayaller 10 numara hayatlar karavayev, miroslav stochun yerine alındı buda abbas yolcu olacak heralde stoch
Fenerbahçe'de şok sakatlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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