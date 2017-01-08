Emenike'ye sürpriz talip
Brezilya basını, Colin Kazım’ı gönderen Coritiba’nın bu boşluğu Emenike ile doldurmak istediğini iddia etti. Sambacılar, 29 yaşındaki golcü için birkaç güne kadar Fenerbahçe’ye kiralama teklifi yapacak
Haberlerin detaylarında Fenerbahçe ile Coritiba'nın ikili ilişkilerine vurgu yapılırken, Emenike için sunulacak teklifin kiralama şeklinde olacağı bilgisi paylaşıldı. Fenerbahçe ile yapılacak pazarlıklara göre Kazım'dan gelen paranın bir kısmının bu transferde kullanılabileceğinin de altı çizildi.
ALEX DE ORAYA GİTMİŞTİ
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza da sarı-lacivertli takımla yolları ayırmasının ardından Coritiba'nın yolunu tutmuş, eski ekibinde bir süre forma giydikten sonra futbolu burada bırakmıştı.
WİEL İÇİN DE TEKLİF BEKLİYOR
Fenerbahçe, Emenike ile birlikte kadro dışı bırakılan diğer bir isim Van Der Wiel için de gelecek teklifleri bekliyor. Hollandalı oyuncudan istediği verimi alamayan sarılacivertliler tecrübeli sağ beki ya kiralık olarak göndermek ya da takasta kullanmak istiyor. Wiel konusunu bir an önce çözmek isteyen yönetim, yapılacak transferlere böyle kaynak bulmak amacında.
- 08 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:36
- ''Lig şampiyonluğu UEFA'dan daha önemli''
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 beyler senol hoca dogru söylüyor diyelim ki BJK UEFA kupasini aldi tamam manevi deyeri tartisilmaz ama madi deyerine gelince 5 mil.euro BJK hanesine gelir yazar ama onun yüzünden sampiyonluk giderse 35 mil.euroluk gelirden oluruz matamatigi azcik olan sararin yaklasik 30 mil.euro oldugunu anlar bence e beyler bizimde borc girtlaga kadar olduguna göre yapmamiz gereken ilk is cok gelir etmek UEFA kazanmak deyil ben hocayla ayni fikirdeyim sen kulübü kazancli yönetirsen enin de sonunda ilaki bir kupada kazanirsin avrupada ha bu 5 senede olur belki 10 sene sonrada orasi kismet artik hayirlisi diyelim biz TÜRK milleti olarak kisa dönemli basarilara alismis bir Milletiz ne yazik ki.
- Riekerink ile yollar ayrılıyor
Toplam 28
Yorum
Yasama Bence de Yılmaz Vural en güzel seçim olur. Onlarca kez söyledim, dilime tüy bitti. Ama futboldan anlayan yönetici yok ki.
- Galatasaraylı yönetici 2 oyuncunun ismini verdi
Toplam 14
Yorum
cem ahmet çalık a 4 mily. vereceğine hugo ya 6 mily. ver. hiç olmazsa oyun olarak geri dönüş olursun. ama ahmet çalık tam bir tarık çamdal vakası olur. fener bjk de defans rıyor. adamlar apmıydı da gitti sktel i aldı. rodolfo yu mıtrovıöç ı aldı. kimse görmedi mi ahmet çalık ı
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