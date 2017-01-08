 Çok gizli operasyon! – Fotomaç – 08 Ocak 2017
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    08 Ocak 2017, Pazar
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    Çok gizli operasyon!

    Çok gizli operasyon!

    F.Bahçe'ye Karavayev'den sonra bir ukraynalı daha. Mehmet Ekici’nin yanı sıra orta alana bir takviye daha yapma kararı alan Kanarya, ’in orta sahadaki jokeri Sydorchuk için çok gizli bir operasyon yürütüyor.

    Fotomaç, Fenerbahçe'nin çok gizli bir transfer planını ortaya çıkardı. Sarı-lacivertliler, Mehmet Ekici'nin yanı sıra orta alana bir takviye daha yapacak. Üzerinde çalışma yapılan isim ise Dinamo Kiev'in 25 yaşındaki yıldızı Sergiy Sydorchuk. Yönetim, operasyonu çok gizli bir şekilde yürütüyor. 16 kez Ukrayna Milli Takımı'nın forması giyen 1.89 boyundaki oyuncu tam bir joker. Orta sahada her bölgede oynayabilme özelliğine sahip olan futbolcuyu Dick Advocaat'ın çok istediği, 'le pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.

    Fenerbahçe'nin Sydorchuk'u tıpkı Karavayev gibi sezon sonuna kadar kiralamak istediği ancak Dinamo Kiev'in sıkı pazarlık yaptığı belirtildi. Takımının Şampiyonlar Ligi grup maçında Beşiktaş'ı 6-0 yendiği maçta ilk 11'de sahaya çıkan , galibiyete 1 gol-1 asistlik katkıda bulunmuştu. Lens'in de eski takım arkadaşı olan yıldız futbolcunun 16 lig maçında ise 3 golü, 1 de asisti bulunuyor. Fenerbahçe'nin B planı da bulunduğu, Milan Rapaiç'in Hırvatistan'da bazı futbolcular için çalışmalar yaptığı öğrenildi.



    ÖZEL HABER / EMRE BOL
    1. 08 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:05
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