Altın adam Josef

Josef de Souza 'altın' rengine boyattığı saçlarıyla kampın ilgi odağı...

Özel kesim saçlarıyla hemen fark edilen Brezilyalı oyuncu, ilk yarıdaki formunu koruyor. İlk antrenmanlarda oldukça etkili görünen tecrübeli futbolcu, tatilde de kendisine iyi baktığını gösterdi. İkinci yarıda da orta sahada Advocaat'ın değişmezi olması beklenen sambacı, "Tek hedefimiz var, şampiyonluk. Umarım isteğimize ulaşırız" dedi.