 Altın adam Josef – Fotomaç – 08 Ocak 2017
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    08 Ocak 2017, Pazar
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    Altın adam Josef

    Altın adam Josef

    'altın' rengine boyattığı saçlarıyla kampın ilgi odağı...

    Özel kesim saçlarıyla hemen fark edilen Brezilyalı oyuncu, ilk yarıdaki formunu koruyor. İlk antrenmanlarda oldukça etkili görünen tecrübeli futbolcu, tatilde de kendisine iyi baktığını gösterdi. İkinci yarıda da orta sahada Advocaat'ın değişmezi olması beklenen sambacı, "Tek hedefimiz var, şampiyonluk. Umarım isteğimize ulaşırız" dedi.
    1. 08 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:56
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