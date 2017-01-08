 Adanaspor biletleri yarın satışta – Fotomaç – 08 Ocak 2017
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    08 Ocak 2017, Pazar
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    Adanaspor biletleri yarın satışta

    Adanaspor biletleri yarın satışta

    İkinci yarının ilk maçını 15 Ocak Pazar günü Adanaspor ile oynayacak Fenerbahçe'de karşılaşmanın biletleri yarın satışa sunulacak.

    Ülker Stadı'ndaki mücadelede fiyatlar 50 TL'den başlıyor. İlk iki gün Yüksek Divan Kurulu üyeleri ile F.Bahçe Kart sahipleri ve Fenercell abonelerine satılacak biletler 12 Ocak'ta genel satışa açılacak.
    1. 08 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:53
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