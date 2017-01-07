 ''Yöneticiliği reddettim'' – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    ''Yöneticiliği reddettim''

    ''Yöneticiliği reddettim''

    'in kaptanı , 'den yöneticilik teklifi aldığını ancak futbol oynamaya devam etmek istediği için kabul etmediğini söyledi.

    36 yaşındaki milli futbolcu, "Ama Fenerbahçe benim kulübüm, benim camiam; gönül bağım asla kopmaz. Günün birinde hedefler doğrultusunda bir birliktelik inanıyorum ki olacaktır. Futbolu bıraktıktan sonra, 'de herhangi bir görev almasam da oğlumu ve kızımı alıp Kadıköy'e maç izlemeye gideceğim" dedi.
    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:35
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