 Wiel’i yakan cep telefonu – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    Wiel’i yakan cep telefonu

    Wiel’i yakan cep telefonu

    Hollanda basınından ilginç iddia... Gelderlander.nl'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'de Dick Advocaat'ın raporuyla kadro dışı bırakılan Gregory 'i cep telefonu yakmış!

    Haberde, oyuncunun Türkiye Kupası'nda 2-1 kaybedilen Gençlerbirliği maçının ardından soyunma odasında telefonuyla oynadığı belirtilirken, umursamaz tavırlarının bardağı taşırdığı, ardından da ipinin çekildiği yazıldı.

    ANLAŞMA YOK
    'in Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wahda ile 1.5 yıllık kiralama karşılığında el sıkıştığı haberleri Fenerbahçe yönetimini sevindirmişti ancak henüz böyle bir anlaşmanın söz konusu olmadığı ortaya çıktı. Al Wahda'lı yetkililer de "Anlaşma yok" açıklaması yaptı. Wiel'in, Arap takımlarından birine gitmeyi son ihtimal olarak gördüğü öğrenildi.
    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:44
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