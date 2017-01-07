Wiel’i yakan cep telefonu
Hollanda basınından ilginç iddia... Gelderlander.nl'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'de Dick Advocaat'ın raporuyla kadro dışı bırakılan Gregory van der Wiel'i cep telefonu yakmış!
ANLAŞMA YOK
Van der Wiel'in Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wahda ile 1.5 yıllık kiralama karşılığında el sıkıştığı haberleri Fenerbahçe yönetimini sevindirmişti ancak henüz böyle bir anlaşmanın söz konusu olmadığı ortaya çıktı. Al Wahda'lı yetkililer de "Anlaşma yok" açıklaması yaptı. Wiel'in, Arap takımlarından birine gitmeyi son ihtimal olarak gördüğü öğrenildi.
- 07 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:44
- Eto'o da şok gelişme!
Toplam 6
Yorum
taraftar ETO O yu ALMAK İSTİYORUZ,,NECİPİ VERMEK İSTEMİYORUZ..NECİPİ TÜRKİYE de BİLE TANIMAYAN VARDI..ETO O yu DÜNYA TANIYOR...(ORMAN ve GÜNEŞ Hariç)
- Cimbom'a büyük çalım!
Toplam 11
Yorum
cimbom trabzon kimde cimboma calım atacak
- Jem Karacan'ın sözleşmesi feshedildi
Toplam 11
Yorum
GS53 Aysal 19 adam aldı, 17 si boş. Dursun başkan ne yapsın,gönder gönder temizlenmiyor ki. Başkana laf etmeyin,adam uğraşıyor arkadaşlar...
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