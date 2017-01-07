 Taison ‘illa Zenit’ diyor – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    ‘illa ’ diyor

    Taison ‘illa Zenit’ diyor

    Shakhtar’ın F.Bahçe’ye vermeyi kabul ettiği ileri sürülen ’un aklı ’te. Rus basını, sambacının Porto’yu da reddettiğini yazdı.

    Rus basını, 'nin Shakhtar Donetsk'le için anlaştığını ancak Brezilyalı yıldızın Türkiye'ye gitme konusunda ikna edilemediğini yazdı. 28 yaşındaki sol kanat oyuncusunun aklının eski hocası Mircea Lucescu'nun takımı 'te olduğu bildirilirken, "Porto, Taison için Shakhtar'a 5 milyon euro teklif etti ancak Taison istemeyince bu transfer de yattı" bilgisi verildi.

    KÜÇÜK BİR UMUT
    Shakhtar'la sözleşmesi sezon sonunda biten Taison'un, Zenit'e gidememesi durumunda ülkesine dönüp İnternacional forması giymeyi planladığı belirtilirken, Fenerbahçe için hala küçük de olsa bir umut olduğu ifade edildi.
    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:43
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