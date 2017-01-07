Shakhtar’ın F.Bahçe’ye vermeyi kabul ettiği ileri sürülen Taison’un aklı Zenit’te. Rus basını, sambacının Porto’yu da reddettiğini yazdı.
KÜÇÜK BİR UMUT
Shakhtar'la sözleşmesi sezon sonunda biten Taison'un, Zenit'e gidememesi durumunda ülkesine dönüp İnternacional forması giymeyi planladığı belirtilirken, Fenerbahçe için hala küçük de olsa bir umut olduğu ifade edildi.
- 07 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:43
- Eto'o da şok gelişme!
Toplam 6
Yorum
taraftar ETO O yu ALMAK İSTİYORUZ,,NECİPİ VERMEK İSTEMİYORUZ..NECİPİ TÜRKİYE de BİLE TANIMAYAN VARDI..ETO O yu DÜNYA TANIYOR...(ORMAN ve GÜNEŞ Hariç)
- Cimbom'a büyük çalım!
Toplam 11
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cimbom trabzon kimde cimboma calım atacak
- Jem Karacan'ın sözleşmesi feshedildi
Toplam 11
Yorum
GS53 Aysal 19 adam aldı, 17 si boş. Dursun başkan ne yapsın,gönder gönder temizlenmiyor ki. Başkana laf etmeyin,adam uğraşıyor arkadaşlar...
Taison ‘illa Zenit’ diyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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