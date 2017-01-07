 ''Şansınızın farkına varın'' – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    ''Şansınızın farkına varın''

    ''Şansınızın farkına varın''

    Hollandalı teknik adam, Antalya kampındaki ilk idmanda dizginleri sıkı tuttu ve “Bize ayak uyduramayanlar sonuçlarına katlandı. Bu kulübün parçası olduğunuz için kendinizi şanslı hissedin; buna göre çalışın” dedi.

    dün start alan Antalya kampıyla hazırlıklara başlarken, teknik direktör Advocaat, işi başından sıkı tutmaya kararlı. Disiplinli yapısıyla öne çıkan tecrübeli çalıştırıcı, akşam gerçekleştirilen ilk antrenman öncesinde talebelerini toplayarak gözdağı verirken, nasihatte bulunmayı da ihmal etmedi.

    KADRO DIŞILARA GÖNDERME
    "Lige kötü başladık ama sonrasında toparladık ve şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduk. Çoğunuzdan memnunum. Bize ayak uyduramayanlar (Emenike ve Van der Wiel) zaten belliydi ve sonuçlarına katlandılar" ifadelerini kullanan usta hoca, kamptan beklentilerini şöyle anlattı: "Bu kamp kendimizi geliştirmek için büyük fırsat. Eksiklerimiz belli. Oyun gücümüzü daha da arttırmalıyız, iyice güçlenmeliyiz. Hazırlık maçlarında bunu için bazı denemeler yapacağız."

    Oyuncularından işlerine daha sıkı sarılmalarını isteyen Advocaat, yönetimin yoğun bir çaba harcadığını kaydederek bu durumun da kendilerinden beklentileri artırdığını sözlerine ekledi. Hollandalı hoca, son olarak herkese karşı adil davrandığının altını çizip şöyle devam etti:

    HERKESE EŞİT MESAFEDEYİM
    "Benim futbol anlayışımda yedekas diye bir ayrım asla yok. Herkes takımın eşit seviyede bir parçası. Bu büyük kulübün bir üyesi olduğunuz için kendinizi şanslı hissedin; buna göre çalışın, kendinizi gösterin. Şimdi kolları sıvayacağız ve en hazır şekilde ikinci yarıya başlayacağız."
    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:36
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