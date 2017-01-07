''Şansınızın farkına varın''
Hollandalı teknik adam, Antalya kampındaki ilk idmanda dizginleri sıkı tuttu ve “Bize ayak uyduramayanlar sonuçlarına katlandı. Bu kulübün parçası olduğunuz için kendinizi şanslı hissedin; buna göre çalışın” dedi.
KADRO DIŞILARA GÖNDERME
"Lige kötü başladık ama sonrasında toparladık ve şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduk. Çoğunuzdan memnunum. Bize ayak uyduramayanlar (Emenike ve Van der Wiel) zaten belliydi ve sonuçlarına katlandılar" ifadelerini kullanan usta hoca, kamptan beklentilerini şöyle anlattı: "Bu kamp kendimizi geliştirmek için büyük fırsat. Eksiklerimiz belli. Oyun gücümüzü daha da arttırmalıyız, iyice güçlenmeliyiz. Hazırlık maçlarında bunu için bazı denemeler yapacağız."
Oyuncularından işlerine daha sıkı sarılmalarını isteyen Advocaat, yönetimin yoğun bir çaba harcadığını kaydederek bu durumun da kendilerinden beklentileri artırdığını sözlerine ekledi. Hollandalı hoca, son olarak herkese karşı adil davrandığının altını çizip şöyle devam etti:
HERKESE EŞİT MESAFEDEYİM
"Benim futbol anlayışımda yedekas diye bir ayrım asla yok. Herkes takımın eşit seviyede bir parçası. Bu büyük kulübün bir üyesi olduğunuz için kendinizi şanslı hissedin; buna göre çalışın, kendinizi gösterin. Şimdi kolları sıvayacağız ve en hazır şekilde ikinci yarıya başlayacağız."
- 07 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:36
- Eto'o da şok gelişme!
Toplam 6
Yorum
taraftar ETO O yu ALMAK İSTİYORUZ,,NECİPİ VERMEK İSTEMİYORUZ..NECİPİ TÜRKİYE de BİLE TANIMAYAN VARDI..ETO O yu DÜNYA TANIYOR...(ORMAN ve GÜNEŞ Hariç)
- Cimbom'a büyük çalım!
Toplam 11
Yorum
cimbom trabzon kimde cimboma calım atacak
- Jem Karacan'ın sözleşmesi feshedildi
Toplam 11
Yorum
GS53 Aysal 19 adam aldı, 17 si boş. Dursun başkan ne yapsın,gönder gönder temizlenmiyor ki. Başkana laf etmeyin,adam uğraşıyor arkadaşlar...
''Şansınızın farkına varın'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.