 PSG, Persie’yi yaşlı buldu – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    , Persie’yi yaşlı buldu

    PSG, Persie’yi yaşlı buldu
    İbrahimovic'in Manchester United'a gitmesiyle doğan boşluğu dolduramayan 'nin bu skıntıyı Van Persie ile çözmek istediği ancak Hollandalı yıldızın yaşlı olması nedeniyle vazgeçtiği iddia edildi. Le Parisien gazetesi, Fransız ekibinin Cavani'ye alternatif olması için takibe aldığı 'yi ilerlemiş yaşından ötürü gündemden kaldırdığını yazdı.
    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:38
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