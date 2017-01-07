 ''Büyük bir polis, büyük bir kahraman'' – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    ''Büyük bir polis, büyük bir kahraman''

    ''Büyük bir polis, büyük bir kahraman''

    Afrika Kupası için Senegal Milli Takımı ile ülkesinde kampta bulunan , İzmir'deki hain terör saldırısında şehit düşen kahraman polisimiz için duygusal bir mesaj paylaştı.

    Fenerbahçeli futbolcu, twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Büyük bir polis, büyük bir kahraman... aramızdan ayrıldı. Allah rahmet eylesin. Cennetin en yüksek seviyesinde olursun inşallah. Amin..." diye yazdı.



    BENİM İŞİM GOL ATMAK
    Ülkesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sow, Senegal'in Afrika Kupası'nı kazanması için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. Tecrübeli forvet, "Benim işim Fenerbahçe'de yaptığım gibi goller atmak. Bu turnuvada her şey Senegal için iyi olacak. Kendimi çok iyi hissediyorum" diye konuştu.
    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:39
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