''Büyük bir polis, büyük bir kahraman''
Afrika Kupası için Senegal Milli Takımı ile ülkesinde kampta bulunan Moussa Sow, İzmir'deki hain terör saldırısında şehit düşen kahraman polisimiz Fethi Sekin için duygusal bir mesaj paylaştı.
BENİM İŞİM GOL ATMAK
Ülkesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sow, Senegal'in Afrika Kupası'nı kazanması için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. Tecrübeli forvet, "Benim işim Fenerbahçe'de yaptığım gibi goller atmak. Bu turnuvada her şey Senegal için iyi olacak. Kendimi çok iyi hissediyorum" diye konuştu.
- 07 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:39
- Eto'o da şok gelişme!
Toplam 6
Yorum
taraftar ETO O yu ALMAK İSTİYORUZ,,NECİPİ VERMEK İSTEMİYORUZ..NECİPİ TÜRKİYE de BİLE TANIMAYAN VARDI..ETO O yu DÜNYA TANIYOR...(ORMAN ve GÜNEŞ Hariç)
- Cimbom'a büyük çalım!
Toplam 11
Yorum
cimbom trabzon kimde cimboma calım atacak
- Jem Karacan'ın sözleşmesi feshedildi
Toplam 11
Yorum
GS53 Aysal 19 adam aldı, 17 si boş. Dursun başkan ne yapsın,gönder gönder temizlenmiyor ki. Başkana laf etmeyin,adam uğraşıyor arkadaşlar...
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