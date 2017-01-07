Giroud bombası!
Yıllar önce sarı-lacivertli kulübün kapısından dönüp Arsenal’a giden golcü futbolcu, mutsuz olduğu İngiliz ekibinden ayrılmak istiyor. Olivier Giroud menajerine takım bulmasını söyledi. Menajerin temasa geçtiği kulüpler arasında F.Bahçe de var. Kanarya, Fransız yıldızı sadece kiralayabilir.
Arsenal'in 2012'de adeta F.Bahçe'nin elinden kaptığı Fransız golcü, son dönemde çok mutsuz olduğu İngiliz ekibinden ayrılmak istiyor. Çin kulüplerinin de peşine düştüğü 30 yaşındaki Giroud, Avrupa'da kalmaktan yana. Çin'e soğuk bakan ünlü futbolcu menajerine Avrupa'dan takım bulmasını söyledi. Menajer bazı İngiliz ve Fransız kulüplerinin yanı sıra F.Bahçe'yle de temasa geçti. Arsenal, Giroud'u satmaya hazır olsa da F.Bahçe onu ancak kiralama yoluyla bünyesine katabilir.
- 07 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:29
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Toplam 6
Yorum
taraftar ETO O yu ALMAK İSTİYORUZ,,NECİPİ VERMEK İSTEMİYORUZ..NECİPİ TÜRKİYE de BİLE TANIMAYAN VARDI..ETO O yu DÜNYA TANIYOR...(ORMAN ve GÜNEŞ Hariç)
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Toplam 11
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cimbom trabzon kimde cimboma calım atacak
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Toplam 11
Yorum
GS53 Aysal 19 adam aldı, 17 si boş. Dursun başkan ne yapsın,gönder gönder temizlenmiyor ki. Başkana laf etmeyin,adam uğraşıyor arkadaşlar...
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