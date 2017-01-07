 F.Bahçe, Karavayev için büyük şans – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    F.Bahçe, için büyük şans

    F.Bahçe, Karavayev için büyük şans

    Kafile ile birlikte Antalya'ya gelen oldukça keyifli göründü.

    Yüzünden gülümseme eksik olmayan Ukraynalı futbolcu, taraftarların ilgisinden oldukça memnun kaldı. , "Türkiye gerçekten çok güzel bir ülke. Hem İstanbul hem Antalya çok güzel. Burada iyi bir kamp dönemi geçireceğimize inanıyorum" dedi. Öte yandan oyuncunun menajeri Vadim Shabily, "Karavayev çok çalıştı ve Türkiye'nin en zengin kulüplerinden birini gitti. Fenerbahçe onun için büyük bir şans" diye konuştu.
    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:38
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