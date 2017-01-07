 Ekici'ye Aatıf rötarı – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    Ekici'ye Aatıf rötarı

    Ekici'ye Aatıf rötarı

    ’de transferine bitti gözüyle bakılırken, daha önce ikna edilen Aatıf son anda çark etti. Çılgına dönen yönetim Faslı futbolcuyu kadro dışı bıraktı.

    Trabzon ile F.Bahçe, 'ye karşılık Aatıf + 500 bin euro'da hafta içi anlaştı. Mehmet Ekici'nin dün F.Bahçe kampına katılması beklenirken, Aatıf'ın son anda "Hayır" demesi işi bozdu. Faslı oyuncu, bordo-mavililerden yıllık 1.6 milyon euro isterken Trabzon 1.3 milyon euro verdi. Aatıf tüm çabalara rağmen ikna edilemeyince F.Bahçe tarafından kadro dışı bırakıldı. Trabzon yöneticisi Önder Bülbüloğlu ise Aatıf'la görüşmelerin sürdüğünü söyledi.
    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:30
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