''Daha başlamadım''
“Bitti” denilen bir anda gollerini sıralayan sambacı, “Kendimi eskisinden de güçlü hissediyorum. Rekabette ben de varım. Asıl patlamayı ikinci yarıda yapacağım” dedi.
ÖZGÜVENİM YERİNE GELDİ
Dick Advocaat'ın kendisine şans verip sahip çıkmasıyla özgüveninin daha da arttığını ifade eden Fernandao, "Bana duyulan bu güvenin karşılığını vermeye çalışıyorum. Fenerbahçe için daha yapacak çok şeyim var" şeklinde konuştu.
SOW VE PERSİE'YE ÖVGÜ
2'si ligde 5'i kupada olmak üzere oynadığı son 7 maçta 7 kez fileleri sarsarak kalitesini bir kez daha ispatlayan Fernandao, Antalya kampında daha da güçlenip ikinci yarıda kaldığı yerden devam edeceğini söyledi. Sambacı, takım içindeki rakipleri Moussa Sow ve Van Persie'den ise çok şey öğrendiğini sözlerine ekledi. Özel izinli olan Fernandao, kampa bugün katılacak.
- 07 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:37
- Eto'o da şok gelişme!
Toplam 6
Yorum
taraftar ETO O yu ALMAK İSTİYORUZ,,NECİPİ VERMEK İSTEMİYORUZ..NECİPİ TÜRKİYE de BİLE TANIMAYAN VARDI..ETO O yu DÜNYA TANIYOR...(ORMAN ve GÜNEŞ Hariç)
- Cimbom'a büyük çalım!
Toplam 11
Yorum
cimbom trabzon kimde cimboma calım atacak
- Jem Karacan'ın sözleşmesi feshedildi
Toplam 11
Yorum
GS53 Aysal 19 adam aldı, 17 si boş. Dursun başkan ne yapsın,gönder gönder temizlenmiyor ki. Başkana laf etmeyin,adam uğraşıyor arkadaşlar...
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