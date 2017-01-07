 ''Daha başlamadım'' – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    ''Daha başlamadım''

    ''Daha başlamadım''

    “Bitti” denilen bir anda gollerini sıralayan sambacı, “Kendimi eskisinden de güçlü hissediyorum. Rekabette ben de varım. Asıl patlamayı ikinci yarıda yapacağım” dedi.

    Sakatlığı nedeniyle ilk yarıda 3 ay sahalardan uzak kalan Fernandao, Gençlerbirliği ile 30 Kasım'daki oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçıyla sahalara dönüş yapmıştı. Bu maçı boş geçen Brezilyalı forvet, sonrasında ligde ve kupada görev aldığı 6 maçta tam 7 kez fileleri sarsarak eski parlak günlerinden örnekler sundu. "Bitti " denilen bir dönemde yaptığı bu patlama, gönderilecekler listesinde yer alan 'yu takımda tuttu. 29 yaşındaki futbolcu, bunun bir başlangıç olduğunu, asıl şovuna daha başlamadığını ima etti. Brezilya basınına konuşan Fernandao, "Tanrı'ya şükür şu anda hiçbir sakıntım yok. Sakatlığım tamamen geçti ve kendimi eskisinden daha güçlü hissediyorum. Kampta daha da iyi seviyeye geleceğime inanıyorum. Vereceğim mücadele ile takım içindeki rekabette yer alıp, Fenerbahçe'ye faydalı olmaya çalışacağım. Şans bulduğum sürece golleri sıralamaya devam edeceğim. Asıl patlamayı ikinci yarıda yapacağım" dedi.

    ÖZGÜVENİM YERİNE GELDİ
    Dick Advocaat'ın kendisine şans verip sahip çıkmasıyla özgüveninin daha da arttığını ifade eden Fernandao, "Bana duyulan bu güvenin karşılığını vermeye çalışıyorum. Fenerbahçe için daha yapacak çok şeyim var" şeklinde konuştu.

    SOW VE PERSİE'YE ÖVGÜ
    2'si ligde 5'i kupada olmak üzere oynadığı son 7 maçta 7 kez fileleri sarsarak kalitesini bir kez daha ispatlayan Fernandao, Antalya kampında daha da güçlenip ikinci yarıda kaldığı yerden devam edeceğini söyledi. Sambacı, takım içindeki rakipleri Moussa Sow ve Van Persie'den ise çok şey öğrendiğini sözlerine ekledi. Özel izinli olan Fernandao, kampa bugün katılacak.
    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:37
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