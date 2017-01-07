 Cimbom’a 38 sayı fark – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    Cimbom’a 38 sayı fark

    Cimbom’a 38 sayı fark
    Fenerbahçe Yıldız Erkek Basketbol Takımı, İstanbul Final Grubu dördüncü hafta maçında Galatasaray'a fark attı. Sarı-lacivertli yıldızlar, baştan sona üstün bir oyun sergilediği mücadeleyi 90-52 kazandı. Dev mücadelede Cem Kırcıman 23, Ekrem Sancaklı 17 sayı üretti.
    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:58
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