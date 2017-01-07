 Biz daha şanslıyız – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    Biz daha şanslıyız

    Biz daha şanslıyız
    Ligin ilk yarısında Fenerbahçe'nin en verimli isimlerinden biri olan , ikinci yarıda şampiyonluk yarışının iyice kızışacağını, az hata yapanın ipi göğüsleyeceğini söyledi. Brezilyalı futbolcu, "Şu an ligin yenilmesi en zor takımıyız. Kaliteli ve tecrübeli isimlerden kuruluyuz. Geçen sezon olduğu gibi şansızlıklar yaşamazsak, kendimizi bu yarışın favorisi görüyorum" dedi.
    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:55
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