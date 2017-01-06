Wiel’den müjde var
Hollanda basını, Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan sorunlu futbolcunun, Al Wahda takımı ile “1.5 yıllık kiralık sözleşme” karşılığında anlaşmaya vardığını duyurdu.
28 yaşındaki futbolcunun, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Wahda ile anlaştığı ileri sürüldü. Görüşmenin başkent Abu Dabi'de yapıldığı, anlaşmanın ise 1.5 yıllık ve kiralık olacağının altı çizildi. Tatilin Dubai'de yapan Van der Wiel'in, dönüşte Fenerbahçe yönetimini bilgilendireceği, onay çıkması halinde Al Wahda'nın yolunu tutacağı kaydedildi.
SPORTİNG İDDİASI
Bu arada Portekiz'de yayın yapan O Jogo gazetesi, Sporting Lizbon'un Trabzonspor'a giden Joao Pereira'nın boşluğunu doldurmak için Gregory van der Wiel ile ilgilendiğini yazdı. Sarı-lacivertli yönetim, disiplin sorunu nedeniyle kadro dışı bırakılan tecrübeli sağ beke bonservis bedeli ödemezken, 2.5 milyon euro imza parası verdiği iddia edilmişti.
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:37
- F.Bahçe, Karavayev'i resmen açıkladı
Toplam 10
Yorum
tolga depay görünümlü hoşgeldin hı hı
- ''Galatasaraylılar merak etmesin...''
Toplam 13
Yorum
tolga gsye nerde çöp varsa bu adam topladı bu kim abi ne bu ne yapmış şimdiye kadar el oglunun çantasını taşımaktan başka kos kca gs kulubunu yönetenlere bak ya işe bak ya kimin eline kaldı kocaman kulup ya cavanda aldı fıss serdar aziz aldı fıs kolbenin aldı fıs hep fıs bunlardan bişe olmaz bu dursun özbekten hiç bir şey olmaz 500 milyon dolar gelir edecegiz diyen zat yetkiyi alınca lafı 500 milyon tl ye cevirdi olaya bak resmen kandırdı genel kurulu istifa et cek git bırak şu gsnin yakasını rezil hüsva ettiniz koca kulubu be
- ''Anadolu Efes bizden daha güçlü''
Toplam 1
Yorum
UA74 Hoca seni seviyoruz ama bu yıl averaj takımıyız resmen....Hep bir bahane...Ayıp oluyor...
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