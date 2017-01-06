 Stoch’a PAOK talip – Fotomaç – 06 Ocak 2017
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    06 Ocak 2017, Cuma
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    Stoch’a talip

    Stoch’a PAOK talip
    'ın transferdeki gözdelerinden 'in kulübü , bu transferin gerçekleşmesi halinde alternatif isimlerle görüşmeye başladı. PAOK'un ilgilendiği ilk isim Partizan forması giyen Leonardo. Yunanistan temsilcisi, Partizan ile Leonardo konusunda anlaşamazsa, Fenerbahçeli için düğmeye basacak. Fenerbahçe'de sadece 5 lig maçında (1'i ilk 11) şans bulan Stoch, 2013-2014 sezonunda da PAOK'ta kiralık olarak forma giymişti.
    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:51
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