 Potada rakip EA7 Milan – Fotomaç – 06 Ocak 2017
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    06 Ocak 2017, Cuma
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    Potada rakip EA7 Milan

    Potada rakip EA7 Milan
    Erkek Basketbol Takımı, 'nin 16. haftasında bugün İtalyan temsilcisi 'ı konuk edecek. Ülker Sports Arena'daki mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor ve LigTV 3'ten naklen yayınlanacak. Organizasyonda 9 galibiyet, 6 mağlubiyeti olan sarılacivertliler averajla 6. sırada yer alıyor.
    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:04
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