Kalinic'in cezası belli oldu!
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Spor Toto Basketbol Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'nin Sırp oyuncusu Nikola Kalinic'e 3 maç men cezası verdi.
TBF'den yapılan açıklamaya göre kurul, ligde Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasında oynanan maçta hakemin üzerine yürüyen ve olumsuz ifadeler kullanan Nikola Kalinic'in 3 maç men ve 5 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı.
Spor Toto Basketbol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray Odeabank ise Darüşşafaka Doğuş ile oynanan maçta taraftarlarının kötü tezahüratı gerekçesiyle 10 bin lira para cezası aldı.
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:22
- F.Bahçe, Karavayev'i resmen açıkladı
Toplam 10
Yorum
tolga depay görünümlü hoşgeldin hı hı
- ''Galatasaraylılar merak etmesin...''
Toplam 13
Yorum
tolga gsye nerde çöp varsa bu adam topladı bu kim abi ne bu ne yapmış şimdiye kadar el oglunun çantasını taşımaktan başka kos kca gs kulubunu yönetenlere bak ya işe bak ya kimin eline kaldı kocaman kulup ya cavanda aldı fıss serdar aziz aldı fıs kolbenin aldı fıs hep fıs bunlardan bişe olmaz bu dursun özbekten hiç bir şey olmaz 500 milyon dolar gelir edecegiz diyen zat yetkiyi alınca lafı 500 milyon tl ye cevirdi olaya bak resmen kandırdı genel kurulu istifa et cek git bırak şu gsnin yakasını rezil hüsva ettiniz koca kulubu be
- ''Anadolu Efes bizden daha güçlü''
Toplam 1
Yorum
UA74 Hoca seni seviyoruz ama bu yıl averaj takımıyız resmen....Hep bir bahane...Ayıp oluyor...
Kalinic'in cezası belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.