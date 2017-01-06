''Heyecandan ölecektim''
Sarı-lacivertli formayla ilk pozunu veren Ukraynalı futbolcu, mutluluğunu tarif etmekte zorlandı. “Menajerim bana ilk müjdeyi verdiğinde inanamadım ve resmi evrakı görmek istedim. Çok heyecanlandım, kalp atışlarım hızlandı” dedi...
BENİM İÇİN BÜYÜK AŞAMA
Hayli heyecanlı görünen 24 yaşındaki futbolcu, imza sonrası FB TV'ye yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu söyledi. Karavayev, kariyerinde büyük bir aşama kaydettiğini belirtirken, "Transferimi duyup ardından menajerime bana geldiğinde, resmi evrakı görmek istedim. Onu gördükten sonra çok heyecanlandım. Adeta kalp atışlarım hızlandı. Çünkü Fenerbahçe çok büyük ve derin bir tarihi olan kulüp" dedi.
Fenerbahçe'ye transfer olmasında Dick Advocaat ve oyuncuların da etkili olduğunu belirten Karavayev, "Hepsini biliyoruz, dünya çapında bilinen oyuncular. Ayrıca internetten sürekli her şeyi takip edebiliyoruz. O hoca ve oyuncularla çalışabilmek benim için çok önemli ve değerli" ifadelerini kullandı.
DETAYLI SAĞLIK TARAMASINDAN GEÇİRİLDİ
Oleksandr Karavayev, imzayı atmadan önce Ulus Liv Hospital Hastanesi'nde sağlık taramasından geçirildi. Kan değerlerine bakılan, ardından solunum ve efor testinden geçen oyuncunun son olarak göz ve ortopedi muayeneleri yapıldı.
HASAN ALİ ÇOK AKILLI
Zorya ile Kadıköy'de oynadıkları maçın atmosferini unutamadığını söyleyen Karavayev, taraftarın çıkardığı gürültüden takım arkadaşlarını duyamadığını, uzun süre yumruk şovun etkisinde kaldığını söyledi. Ukraynalı kanat oyuncusu, o günkü maçta karşısında oynayan Hasan Ali'yi ise "Çok güçlü, mücadeleci ve akıllı" diye tanımladı.
MARİFETLERİ SAY SAY BİTMİYOR
56 kez Zorya Luhansk formasıyla sahaya çıkan ve 16 kez fileleri sarsan 1.73 boyundaki Oleksandr Karavayev, 4 kez Ukrayna Milli Takımı forması giydi. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 6 karşılaşmada 90'ar dakika oynadı. Asıl mevkii sağ açık olan ancak sağ bekte de görev yapabilen başarılı futbolcu, çabukluğu, hızı ve çalım yeteneği ile dikkat çekiyor. Etkili ortalarının yanı sıra golcülüğünü de konuşturuyor. Karavayev, tam da Hollandalı hoca Dick Advocaat'ın istediği türden bir kanat oyuncusu gibi duruyor.
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:50
- F.Bahçe, Karavayev'i resmen açıkladı
Toplam 10
Yorum
tolga depay görünümlü hoşgeldin hı hı
- ''Galatasaraylılar merak etmesin...''
Toplam 13
Yorum
tolga gsye nerde çöp varsa bu adam topladı bu kim abi ne bu ne yapmış şimdiye kadar el oglunun çantasını taşımaktan başka kos kca gs kulubunu yönetenlere bak ya işe bak ya kimin eline kaldı kocaman kulup ya cavanda aldı fıss serdar aziz aldı fıs kolbenin aldı fıs hep fıs bunlardan bişe olmaz bu dursun özbekten hiç bir şey olmaz 500 milyon dolar gelir edecegiz diyen zat yetkiyi alınca lafı 500 milyon tl ye cevirdi olaya bak resmen kandırdı genel kurulu istifa et cek git bırak şu gsnin yakasını rezil hüsva ettiniz koca kulubu be
- ''Anadolu Efes bizden daha güçlü''
Toplam 1
Yorum
UA74 Hoca seni seviyoruz ama bu yıl averaj takımıyız resmen....Hep bir bahane...Ayıp oluyor...
''Heyecandan ölecektim'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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