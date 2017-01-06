Muhteşem Fener

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde dün karşılaştığı İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan takımını 86-79 mağlup etti. İlk çeyreği konuk ekip EA7 Milano, 19-18'lik skorla önde tamamladı. Başa baş geçen ikinci çeyrekte arayı kapatan Kanarya, ilk devreyi 41-40 galip bitirdi. İkinci yarıyla birlikte etkili oyununu artıran sarı-lacivertliler, son periyoda 63-58 galip girdi. Fenerbahçe, son periyotta da etkili oynayıp maçı 86-79 kazandı ve ligdeki 10. galibiyetini elde etti.



OBRA: İYİ BAŞLAMAK ÖNEMLİYDİ

Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi'nin ikinci yarısına galibiyetle başlamanın önemli olduğunu söyledi. Avrupa Ligi'nde zor bir maç oynadıklarını dile getiren Sırp hoca, "THY Avrupa Ligi'nin ikinci yarısına galibiyetle başlamak bizim için çok önemliydi. Pazar günü Beşiktaş maçı var. Şimdi ona hazırlanmalıyız" diye konuştu.



?KAHRAMAN POLİS UNUTULMADI

F.Bahçeli taraftarlar, EA7 Milano karşılaşmasında önceki gün İzmir Adliyesi önünde gerçekleştirilen hain terör saldırısını canı pahasına engelleyen kahraman şehit polisimiz Fethi Sekin'i unutmadı. F.Bahçeliler, kahraman polisin fotoğrafları ile "Şehitler ölmez" diye tezahürat yaptı.





BAŞKAN TRİBÜNDE

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Asbaşkan Mahmut Uslu ve diğer yöneticilerle birlikte karşılaşmayı Ülker Arena'da tribünden izledi.