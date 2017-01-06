Fenerbahçe kafilesi, Antalya'ya geldi
Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, devre arası kampı için Antalya'ya geldi.
Kafilede, Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe'nun olmaması dikkati çekti.
Fenerbahçe'nin, 12 Ocak Perşembe günü İstanbul'a döneceği bildirildi.
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:09
- Kartal’a 15 bin TL ceza
Toplam 2
Yorum
sssssss zaten her hafta bir ceza
- Mehmet Ekici Fener'de
Toplam 32
Yorum
Sait Fener iki iyi yedek aldı o kadar.
- Mehmet Ekici Fener'de
Toplam 32
Yorum
vlkn80 Bence MEKİCİ' nin kalitesi bi yana, herkesin düşünmediği olay, en azından Trabzonla düşmanlığı yumuşatacak bir Transferdi...;)
Fenerbahçe kafilesi, Antalya'ya geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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