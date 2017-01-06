 Ekici Fener'de! – Fotomaç – 06 Ocak 2017
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    06 Ocak 2017, Cuma
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    Ekici Fener'de!

    Ekici Fener'de!

    ’un maestrosu için yoğun çaba harcayan sarı-lacivertli kulüp dün mutlu sona ulaştı. ligin ikinci yarısında forması giyecek.Kanarya, 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna karşılık Trabzonspor'a Aatif + 500 bin euro para verecek.

    'de son günlerde iyice hız kazanan Mehmet Ekici operasyonu başarıyla sonuçlandı. Daha önce yıldız futbolcuyla söz kesen, Trabzonspor'la da Aatif + 500 bin euro'ya anlaşan ancak Fas'lı oyuncunun direnciyle karşılaşan Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın devreye girip Aatif'ı ikna etmesiyle tüm engelleri aşmış oldu.

    Diğer yandan Trabzonspor'la Antalya'da kampta bulunan Mehmet Ekici takım arkadaşlarıyla vedalaşmaya başladı. 26 yaşındaki futbolcunun, bugün Antalya'da başlayacak olan Fenerbahçe kampına katılması bekleniyor. Bu transferinin bittiğini öğrenen teknik direktör Advocaat, yöneticilere telefon açarak teşekkür etti.
    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:31
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