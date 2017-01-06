 Eagles yan çizdi – Fotomaç – 06 Ocak 2017
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    06 Ocak 2017, Cuma
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    Eagles yan çizdi

    Eagles yan çizdi

    F.Bahçe'nin Antalya kampında hazırlık maçında karşılaşacağı , Belek'teki kamp çalışmalarını iptal etti.

    Hollanda ekibinin yaptığı açıklamada, "Yılbaşında İstanbul'da gerçekleşen korkunç saldırının ardından, Türkiye bu sefer de İzmir'deki saldırı ile sarsıldı. , şu anda Türkiye'ye gitmenin oyuncular ve takımdaki görevliler için sorumsuz bir davranış olacağına karar verdi" ifadeleri kullanıldı. Fenerbahçe, Eagles ile pazar günü karşılaşacaktı.
    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:51
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