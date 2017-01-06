Böylesi yok
Sarı-lacivertli takımdaki 6 ayını anlatan Slovak stoper, “F.Bahçe’nin büyüklüğünü yaşayarak daha iyi gördüm” derken, Galatasaray derbisindeki atmosfere ise özel bir parantez açtı: Ben böyle bir anı daha önce hiç yaşamadım...
TAKTİKSEL ANLAMDA GELİŞTİK
Benim işim forvetlere geçit vermemek. 9 yıl İngiltere'de oynadım. İngiltere'de oynadığım dönemde fiziksel oyuna alıştım. Salonda özel çalışmalar yapıyorum. Haftada bir kaç defa bunu yapıyorum. Sezon başına kıyasla kendimizi çok geliştirdik. Özellikle de taktiksel anlamda... Adım adım ilerleyerek ligin yukarısıyla farkı kapattık. Sezonun ikinci yarısında büyük bir şansımız olduğu düşünüyorum. Galatasaray 'la oynadığımız karşılaşmada atmosfer mükemmeldi. O anlardan ve galibiyetten çok büyük bir keyif aldım. Hem kulübümüz için hem bizim için harika bir akşam oldu. Gördüğüm en iyi atmosferdi diyebilirim."
KJAER 'LE ÇOK UYUMLUYUZ'
Defanstaki partneri Simon Kjaer'in daha öncesinde tanıdığı bir isim olduğunu aktaran Skrtel, Danimarkalı oyuncunun harika bir insan ve iyi bir dost olduğunu kaydetti. Tecrübeli futbolcu, "Simon'la işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sezon sonuna kadar da bunun böyle olması gerekiyor" dedi.
'MOUSSA ÇILGININ TEKİ!'
Skrtel, röveşata ustası Moussa Sow'u göklere çıkartırken, "Moussa gerçekten çılgın bir futbolcu. Onun kadar fazla sayıda röveşata deneyen ve bu kadar denemesi başarıyla sonuçlanan bir futbolcu yoktur" ifadelerini kullandı
SEVMİYORLAR ÇÜNKÜ...
Martin Skrtel, Manchester United'la UEFA Avrupa Ligi'nde Old Trafford'da oynadıkları maçta tribünlerden gördüğü tepkiye ilginç bir açıklama getirdi: "Bu ne demektir? Demek ki Liverpool'da iyi işler yapmışım, sebebi bu. Liverpool'da oynarken onları o sahada çok yendik. Belki de bu durumdan hoşlanmadıkları içindir."
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:03
- F.Bahçe, Karavayev'i resmen açıkladı
Toplam 10
Yorum
tolga depay görünümlü hoşgeldin hı hı
- ''Galatasaraylılar merak etmesin...''
Toplam 13
Yorum
tolga gsye nerde çöp varsa bu adam topladı bu kim abi ne bu ne yapmış şimdiye kadar el oglunun çantasını taşımaktan başka kos kca gs kulubunu yönetenlere bak ya işe bak ya kimin eline kaldı kocaman kulup ya cavanda aldı fıss serdar aziz aldı fıs kolbenin aldı fıs hep fıs bunlardan bişe olmaz bu dursun özbekten hiç bir şey olmaz 500 milyon dolar gelir edecegiz diyen zat yetkiyi alınca lafı 500 milyon tl ye cevirdi olaya bak resmen kandırdı genel kurulu istifa et cek git bırak şu gsnin yakasını rezil hüsva ettiniz koca kulubu be
- ''Anadolu Efes bizden daha güçlü''
Toplam 1
Yorum
UA74 Hoca seni seviyoruz ama bu yıl averaj takımıyız resmen....Hep bir bahane...Ayıp oluyor...
Böylesi yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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