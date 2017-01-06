 Böylesi yok – Fotomaç – 06 Ocak 2017
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    06 Ocak 2017, Cuma
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    Böylesi yok

    Böylesi yok

    Sarı-lacivertli takımdaki 6 ayını anlatan Slovak stoper, “F.Bahçe’nin büyüklüğünü yaşayarak daha iyi gördüm” derken, Galatasaray derbisindeki atmosfere ise özel bir parantez açtı: Ben böyle bir anı daha önce hiç yaşamadım...

    Kanarya'nın sezon başında Liverpool'dan transfer ettiği Martin Skrtel, Fenerbahçe Gazetesi'nin bu ayki sayısına bir röportaj verdi. Sarı-lacivertli takımda yaşadığı 6 ayı değerlendiren Slovak stoper, G.Saray'ı Kadıköy'de 2-0 yendikleri maçta yaşadıklarının eşsiz olduğunu söyledi. İşte Skrtel'in röportajından satır başları: "F.bahç e'ye geleli 5-6 aylık bir dönem oldu. Bu dönemde Fenerbahçe'nin büyüklüğünü yaşayarak daha iyi gördüm. Her şey üst seviyede. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Burada geçirdiğim zamanlardan keyif alıyorum.

    TAKTİKSEL ANLAMDA GELİŞTİK
    Benim işim forvetlere geçit vermemek. 9 yıl İngiltere'de oynadım. İngiltere'de oynadığım dönemde fiziksel oyuna alıştım. Salonda özel çalışmalar yapıyorum. Haftada bir kaç defa bunu yapıyorum. Sezon başına kıyasla kendimizi çok geliştirdik. Özellikle de taktiksel anlamda... Adım adım ilerleyerek ligin yukarısıyla farkı kapattık. Sezonun ikinci yarısında büyük bir şansımız olduğu düşünüyorum. Galatasaray 'la oynadığımız karşılaşmada atmosfer mükemmeldi. O anlardan ve galibiyetten çok büyük bir keyif aldım. Hem kulübümüz için hem bizim için harika bir akşam oldu. Gördüğüm en iyi atmosferdi diyebilirim."



    KJAER 'LE ÇOK UYUMLUYUZ'
    Defanstaki partneri Simon Kjaer'in daha öncesinde tanıdığı bir isim olduğunu aktaran Skrtel, Danimarkalı oyuncunun harika bir insan ve iyi bir dost olduğunu kaydetti. Tecrübeli futbolcu, "Simon'la işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sezon sonuna kadar da bunun böyle olması gerekiyor" dedi.

    'MOUSSA ÇILGININ TEKİ!'
    Skrtel, röveşata ustası Moussa Sow'u göklere çıkartırken, "Moussa gerçekten çılgın bir futbolcu. Onun kadar fazla sayıda röveşata deneyen ve bu kadar denemesi başarıyla sonuçlanan bir futbolcu yoktur" ifadelerini kullandı

    SEVMİYORLAR ÇÜNKÜ...
    , Manchester United'la UEFA Avrupa Ligi'nde Old Trafford'da oynadıkları maçta tribünlerden gördüğü tepkiye ilginç bir açıklama getirdi: "Bu ne demektir? Demek ki Liverpool'da iyi işler yapmışım, sebebi bu. Liverpool'da oynarken onları o sahada çok yendik. Belki de bu durumdan hoşlanmadıkları içindir."
    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:03
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