 Antalya kampı bugün başlıyor – Fotomaç – 06 Ocak 2017
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    06 Ocak 2017, Cuma
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    Antalya kampı bugün başlıyor

    Antalya kampı bugün başlıyor
    , sezonun ikinci bölümünün hazırlıklarına bugün Antalya'da başlayacak. Sarı-lacivertliler, 12 Ocak Perşembe gününe kadar sürecek kampta bir veya iki hazırlık maçı oynayacak. 11 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de Arnavutluk'un Partizani ekibiyle karşılaşacak F.Bahçe'nin, 8 Ocak Pazar günü oynayacağı Go Ahead Eagles karşılaşması ise rakibin Türkiye'ye gelmeme kararı alması üzerine iptal oldu. Bu takımın yerine başka bir rakip bulunabileceği öğrenildi. Fenerbahçe, 12 Ocak'ta İstanbul'a dönecek.
    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:03
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