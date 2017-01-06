‘Alışmayacağız, lanetliyoruz’

F.Bahçe, İzmir'deki hain terör saldırısını lanetledi. Açıklamada, "Ülkemizde şiddet ve kaos iklimini kalıcı hale getirme hedefi taşıyan tüm örgütleri ve oluşumları lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve ülkemize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz" denildi.