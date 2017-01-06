 ‘Alışmayacağız, lanetliyoruz’ – Fotomaç – 06 Ocak 2017
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    06 Ocak 2017, Cuma
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    ‘Alışmayacağız, lanetliyoruz’

    ‘Alışmayacağız, lanetliyoruz’
    F.Bahçe, İzmir'deki hain terör saldırısını lanetledi. Açıklamada, "Ülkemizde şiddet ve kaos iklimini kalıcı hale getirme hedefi taşıyan tüm örgütleri ve oluşumları lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve ülkemize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz" denildi.
    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:56
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