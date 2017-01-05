 U15’ler fark attı: 83-56 – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    U15’ler fark attı: 83-56

    U15’ler fark attı: 83-56
    Fenerbahçe U15 Erkek Basketbol Takımı, İspanya'da katıldığı hazırlık turnuvasının ikinci maçında İspanya'nın Manresana ekibini 83-56 yendi. Sarı-lacivertliler, maçın devresini 20-13 geride bitirmesine rağmen 3 ve 4. periyattaki etkili oyunuyla kazanmayı bildi.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:19
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